Акула сбила серфера с доски и вцепилась ему ногу

На Канарах акула сбила с доски серфера и вцепилась ему в ногу

В Испании акула набросилась на серфера и вцепилась ему в ногу. Об этом сообщает The Independent.

Нападение произошло около острова Фуэртевентура Канарского архипелага. Хищная рыба сбила мужчину с доски, а затем вцепилась ему в ногу выше колена, нанеся серьезное увечье. Несмотря на это серфер сумел самостоятельно добраться до берега, где ему оказались медицинскую помощь.

Как пишет The Independent, в районе обитает несколько видов акул, в том числе молотоголовые и плоскотельные, однако они обычно не проявляют агрессии. Власти региона предупредили отдыхающих об опасности и попросили не отплывать далеко от берега.

Считается, что из-за потепления климата в последние годы некоторые виды морских животных, в том числе и акулы, стали подходить ближе к берегу на Канарах и охотиться в водах, где раньше этого не делали.

Ранее сообщалось, что дайвер из США оказалась в центре стаи акул у побережья японской префектуры Тиба. Женщину хищные рыбы не тронули.

