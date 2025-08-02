Опубликованы фото Юры Борисова со съемок фильма автора «Назови меня своим именем»

В сети появились фото Юры Борисова со съемочной площадки фильма Луки Гуаданьино

Опубликованы фото актера Юры Борисова, получившего всемирную известность благодаря роли в оскароносном фильме «Анора», со съемок нового фильма скандального режиссера Луки Гуаданьино. Кадрами делится Super.ru в Telegram.

Артиста сняли в образе сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера. Также на съемочной площадке заметили актера Эндрю Гарфилда, который исполнит роль главы компании Сэма Альтмана.

О том, что Борисов сыграет в новом фильме Гуаданьино стало известно в начале июня. Отмечалось, что российский актер сыграет в картине о кризисе в компании OpenAI. Проект под названием Artificial повествует о ситуации в 2023 году, когда Альтмана уволили и вернули в компанию в течение нескольких дней.