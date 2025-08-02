Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:10, 2 августа 2025Культура

Опубликованы фото Юры Борисова со съемок фильма автора «Назови меня своим именем»

В сети появились фото Юры Борисова со съемочной площадки фильма Луки Гуаданьино
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / NEWS.ru / Globallookpress.com

Опубликованы фото актера Юры Борисова, получившего всемирную известность благодаря роли в оскароносном фильме «Анора», со съемок нового фильма скандального режиссера Луки Гуаданьино. Кадрами делится Super.ru в Telegram.

Артиста сняли в образе сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера. Также на съемочной площадке заметили актера Эндрю Гарфилда, который исполнит роль главы компании Сэма Альтмана.

О том, что Борисов сыграет в новом фильме Гуаданьино стало известно в начале июня. Отмечалось, что российский актер сыграет в картине о кризисе в компании OpenAI. Проект под названием Artificial повествует о ситуации в 2023 году, когда Альтмана уволили и вернули в компанию в течение нескольких дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    Решение Зеленского по НАБУ связали с «одержимостью властью»

    Глава правительства Индии пригрозил Пакистану ракетным ударом

    Опубликованы фото Юры Борисова со съемок фильма автора «Назови меня своим именем»

    Больше половины немцев оказались недовольны фон дер Ляйен

    Сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира

    Вучич назвал аморальным приговор Додику

    Россиянка попыталась повторить тренд из соцсетей и сломала позвоночник

    Блогерша описала отношение гватемальцев к жизни в России фразой «глаза лезут на лоб»

    Звезда «Секса в большом городе» попрощалась со своей героиней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости