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22:07, 2 августа 2025Мир

Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Орбан: Мир на Украине наступит, когда Запад откажется принимать ее в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Мир на Украине наступит тогда, когда и сами украинцы, и Запад откажется от идеи, что страна должна стать членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет ТАСС.

По его словам, конфликт будет урегулирован, когда президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заключат всеобъемлющее соглашение по ключевым вопросам международных отношений.

«Мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО была на Украине у западной границы России», — назвал он условие урегулирования.

Орбан добавил, что причиной кризиса на Украине стало ее желание вступить в Североатлантический альянс, поддержанное Западом.

Ранее премьер Венгрии заявил, что Украина и Европейский союз (ЕС) фактически потерпели поражение в конфликте с Россией.

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