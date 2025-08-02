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17:15, 2 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный прокомментировал погоню украинского кукурузника за российским дроном

Дандыкин: Использование кукурузников для погони за дронами ВС РФ — риск для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Использование кукурузников для погони за российскими дронами — это риск для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист прокомментировал опубликованное в сети видео.

«Последняя "Герань-3" летит со скоростью 600 километров в час. Кукурузник же летит 120 километров в час. Вероятно, там есть и более ранние — "Герань-1" и "Герань-2". Один [украинский самолет] уже так погнался за беспилотником и погиб. Немножко на другом самолете, но типа того. Так что они уже использовали их и раньше, оттого, что не хватает других средств поражения. Но это огромный риск для них. Потому что беспилотник спокойно их таранит», — рассказал Дандыкин.

Ранее в Одессе сняли на видео погоню кукурузника за российским дроном. На кадрах видно похожий на «Герань» беспилотник. Рядом с ним летит легкомоторный самолет.

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