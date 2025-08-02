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12:55, 2 августа 2025Россия

Появились кадры освобождения армией России населенного пункта в ДНР

Минобороны показало кадры освобождения Александро-Калиново в ДНР армией России
Никита Савин
Никита Савин

Минобороны показало кадры освобождения армией России населенного пункта Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Видео публикует РИА Новости.

На кадрах, показанных информационным агентством, видно, как двое российских бойцов поднимают флаг России на территории населенного пункта. Также в ролике показаны удары Вооруженных сил России по украинским войскам.

О том, что армия России заняла Александро-Калиново в ДНР, стало известно ранее в субботу, 2 августа. По сообщению Министерства обороны России, контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве отметили, что занять Александро-Калиново удалось благодаря решительным действиям солдат и офицеров. Село Александро-Калиново расположено к югу от Константиновки.

Ранее сообщалось, что ВС России после продолжительных боев взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении боевых действий в зоне СВО был взят под контроль действиями «Южной» группировки войск.

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