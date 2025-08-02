Bild: Кабмин ФРГ считает, что ХАМАС присваивает себе 50-100 % гумпомощи в Газе

Правительство Германии заподозрило ХАМАС в присвоении гуманитарной помощи для сектора Газа, там считают, что представители радикального движения забирают 50-100 процентов всего, что поставляется в анклав мировым сообществом. Об этом сообщает газета Bild.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Израиль должен делать больше для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа, однако выразил обеспокоенность в связи с тем, что ХАМАС может удерживать большие объемы помощи.

«Правительство ФРГ исходит даже из того, что от 50 до 100 процентов всей международной гуманитарной помощи оказываются у радикально-исламистской террористической группировки ХАМАС», — говорится в материале.

Бундесвер назвал сброс гумпомощи с самолетов не самым оптимальным решением, поскольку неизвестно, в чьи руки она попадает.

Ранее Люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) начали сбрасывать гуманитарную помощь над сектором Газа. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что эти полеты могут внести лишь незначительный вклад в обеспечение пострадавших предметами первой необходимости.

