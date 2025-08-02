Пропавшего на Камчатке главу тверской пивоварни нашли живым

Главу пивоварни «Афанасий», пропавшего на Камчатке, нашли живым

Глава тверской пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления Николай Дешёвкин, а также его сын Денис, пропавшие на Камчатке, найдены живыми. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры.

«Сразу после землетрясения они пришли в погранслужбу и попросили сообщить, что с ними все хорошо и они продолжат отдыхать еще несколько дней», — сообщил представитель прокуратуры.

По словам бизнесмена, они находились в бухте Русской и не могли сразу связаться с родственниками из-за отсутствия связи.

О пропаже бизнесмена и его товарищей стало известно ранее 2 августа. Сообщалось. что они приехали на Камчатку 28 июля для подписания новых контрактов и проверки поставщиков. 30 июля они решили порыбачить и вышли в море на судне. Именно в этот момент на Камчатке произошло землетрясение.