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05:36, 2 августа 2025Россия

Пропавшего на Камчатке главу тверской пивоварни нашли живым

Главу пивоварни «Афанасий», пропавшего на Камчатке, нашли живым
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Демянчук / РИА Новости

Глава тверской пивоварни «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления Николай Дешёвкин, а также его сын Денис, пропавшие на Камчатке, найдены живыми. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры.

«Сразу после землетрясения они пришли в погранслужбу и попросили сообщить, что с ними все хорошо и они продолжат отдыхать еще несколько дней», — сообщил представитель прокуратуры.

По словам бизнесмена, они находились в бухте Русской и не могли сразу связаться с родственниками из-за отсутствия связи.

О пропаже бизнесмена и его товарищей стало известно ранее 2 августа. Сообщалось. что они приехали на Камчатку 28 июля для подписания новых контрактов и проверки поставщиков. 30 июля они решили порыбачить и вышли в море на судне. Именно в этот момент на Камчатке произошло землетрясение.

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