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14:00, 2 августа 2025Россия

Пять беспилотников сбиты в небе над Россией

Минобороны: ВСУ атаковали Россию пятью беспилотниками
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию пятью беспилотниками. Об этом в субботу, 2 августа, сообщило Минобороны в Telegram.

Четыре летательных аппарата были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской областью. Дроны были перехвачены в период с 08:00 до 10:15 мск.

О возможных последствиях, связанных с падением обломков, не сообщается.

Вечером 1 августа ВСУ нанесли удар по еще одному приграничному региону — Белгородской области. Там мирные жители попали под удар по пути к остановке автобуса и не выжили.

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