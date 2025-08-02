Пять беспилотников сбиты в небе над Россией

Минобороны: ВСУ атаковали Россию пятью беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию пятью беспилотниками. Об этом в субботу, 2 августа, сообщило Минобороны в Telegram.

Четыре летательных аппарата были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской областью. Дроны были перехвачены в период с 08:00 до 10:15 мск.

О возможных последствиях, связанных с падением обломков, не сообщается.

Вечером 1 августа ВСУ нанесли удар по еще одному приграничному региону — Белгородской области. Там мирные жители попали под удар по пути к остановке автобуса и не выжили.