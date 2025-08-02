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12:45, 2 августа 2025Россия

ВСУ ударили по жилому дому в России

ВСУ ударили по жилому дому в Брянской области, есть пострадавшая
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому дому в Брянской области. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Под ударом оказался населенный пункт Некислица в Севском районе. Ранения получил один человек — мирная жительница, пояснил Богомаз. Пострадавшую госпитализировали.

Через шесть минут после публикации сообщения губернатор заявил еще об одном ударе по Брянской области. Речь идет о сбросе взрывных устройств с дрона. Пострадавших нет.

Вечером 1 августа ВСУ нанесли удар по еще одному приграничному региону — Белгородской области. Там мирные жители попали под удар по пути к остановке автобуса и не выжили.

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