Под Белгородом мирные жители попали под удар ВСУ по пути к остановке автобуса и не выжили

Под Белгородом шедшие на остановку жители попали под удар ВСУ, их не спасли

Под Белгородом шедшие на остановку жители попали под удар ВСУ, их не спасли. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Мирных жителей атаковал украинский FPV-дрон. Это произошло недалеко от поселка Уразово Валуйского округа, уточнил Гладков. Выжить не удалось двоим мужчинам — одному из них было всего 18 лет.

Гладков квалифицировал случившееся как террористическую атаку. Вместе с тем, он выразил соболезнования родственникам жертв удара. «Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал он.

Ранее 1 августа стало известно о подготовке ВСУ удара по Херсонской области. Украинское командование готовило десантную операцию, базой для размещения личного состава был выбран город Очаков Николаевской области. Российские войска сыграли на опережение и нанесли по базе удары высокоточным оружием, сорвав тем самым высадку.