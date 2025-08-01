Под Белгородом мирные жители попали под удар ВСУ по пути к остановке автобуса и не выжили

Под Белгородом шедшие на остановку жители попали под удар ВСУ, их не спасли. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Мирных жителей атаковал украинский FPV-дрон. Это произошло недалеко от поселка Уразово Валуйского округа, уточнил Гладков. Выжить не удалось двоим мужчинам — одному из них было всего 18 лет.
Гладков квалифицировал случившееся как террористическую атаку. Вместе с тем, он выразил соболезнования родственникам жертв удара. «Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал он.
Ранее 1 августа стало известно о подготовке ВСУ удара по Херсонской области. Украинское командование готовило десантную операцию, базой для размещения личного состава был выбран город Очаков Николаевской области. Российские войска сыграли на опережение и нанесли по базе удары высокоточным оружием, сорвав тем самым высадку.