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09:29, 2 августа 2025Экономика

Раскрыт размер пенсии неработающего

Депутат Говырин: Пенсия неработающего в 2025 году составит 15 тысяч рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В текущем году пенсия гражданина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин, его цитирует РИА Новости.

По словам парламентария, если человек не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 рубля и доплату. «Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную — если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров — 15 250 рублей», — уточнил Говырин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что средняя заработная плата жителей России увеличилась с 2022 по 2024 год на 23,9 процента в реальном выражении. Он напомнил, что с января по май текущего года зарплаты выросли с 88 981 до 99 422 рублей (плюс 11,73 процента).

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