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00:14, 1 августа 2025Экономика

В России повысили пенсии

Пенсии работающим пенсионерам увеличили с 1 августа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России пересчитали страховые пенсии с учетом сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного и социального страхования. Повышение произошло автоматически с 1 августа, напомнили в Социальном фонде.

Прибавку получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. «Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета», — отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Он добавил, что в последующие годы пенсии у работающих пенсионеров будут ежегодно индексироваться, как и у неработающих.

Как говорила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина, прибавка будет индивидуальной — все зависит от заработка и пенсионных коэффициентов. Исходя из действующей стоимости одного пенсионного балла в 145 рубля 69 копеек и лимита в три балла за один рабочий год, максимальный прирост к выплатам составит 437 рубля 7 копеек.

По словам эксперта РАНХиГС Татьяны Подольской, самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области. Размер пенсии в Чукотском автономном округе благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера составляет 38 658,45 рублей, в Камчатском крае — 34 460,74 рублей, Магаданской области — 34 253,16 рублей.

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