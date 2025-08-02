Раскрыта цель поставок американского оружия Украине

Постпред при НАТО Уитакер: США поставками оружия Украине хотят надавить на РФ

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер прокомментировал поставки американского оружия Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Уитакер раскрыл цель поставок американского оружия Украине и подчеркнул, что таким образом Вашингтон хочет надавить на Россию.

«Путем продажи американского оружия нашим союзникам по НАТО мы планируем оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров, а также обеспечить долгосрочное прекращение огня», — написал он.

Ранее Уитакер раскрыл позицию президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Постпред подчеркнул, что Трамп верит в возможность урегулирования кризиса с помощью переговоров.

