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22:58, 2 августа 2025Мир

Раскрыта позиция Трампа по завершению конфликта на Украине

Трамп считает, что конфликт на Украине решится переговорами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Конфликт на Украине можно решить только при помощи переговоров, считает американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в беседе с телеканалом NBC.

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров», — заявил чиновник.

Ранее стало известно о новом возможном плане США по урегулированию украинского конфликта. Так, Белый дом может заключить с Россией выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине.

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