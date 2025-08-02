Разыскиваемый глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга нашелся в Москве и был задержан

Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински задержали в Москве

Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински задержали в Москве. Об этом сообщает издание Readovka в Telegram.

Ранее Шыхлински был объявлен в розыск. Высказывались предположения, что он мог скрываться на территории посольства Азербайджана в России.

Именно там и был задержан глава диаспоры. Сразу после выхода из здания дипмиссии к Шыхлински подошли силовики. Издание «Екатеринбург онлайн» не исключает, что мужчину уже доставили в Екатеринбург. Вероятно, там с ним будут проводиться следственные действия.

Ранее Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения, избранную сыну Шыхлински Мутвалы. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.