Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:44, 2 августа 2025Силовые структуры

Разыскиваемый глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга нашелся в Москве и был задержан

Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински задержали в Москве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински задержали в Москве. Об этом сообщает издание Readovka в Telegram.

Ранее Шыхлински был объявлен в розыск. Высказывались предположения, что он мог скрываться на территории посольства Азербайджана в России.

Именно там и был задержан глава диаспоры. Сразу после выхода из здания дипмиссии к Шыхлински подошли силовики. Издание «Екатеринбург онлайн» не исключает, что мужчину уже доставили в Екатеринбург. Вероятно, там с ним будут проводиться следственные действия.

Ранее Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения, избранную сыну Шыхлински Мутвалы. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    «Крылья Советов» обыграли «Ростов» РПЛ

    Разыскиваемый глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга нашелся в Москве и был задержан

    Стилисты назвали лучшую одежду для жары

    Заявление Трампа об атомных подлодках сочли «ловушкой обязательств»

    На Украине возбудили уголовные дела против участников протестов у здания ТЦК

    Хэмилтон заявил о своей бесполезности

    Умер участник группы The Rolling Stones

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    В России порассуждали о размещении «Орешника» за пределами страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости