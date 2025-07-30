Сыну главы азербайджанской диаспоры отказали в свободе

Суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлинского

Свердловский областной суд оставил под стражей сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Шыхлински и его адвокат хотели оспорить арест подзащитного, обратившись в вышестоящую инстанцию, но получили отказ. Таким образом мужчина будет под стражей до 14 сентября. Ему вменяют статью 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее сообщалось, что ему грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он сбил оперативника ФСБ.

