Роскомнадзор проверит доступность в интернете музыкального альбома Гуфа

РКН проводит анализ доступности в интернете альбома «Город дорог» репера Гуфа

Роскомнадзор проводит анализ доступности в интернете альбома «Город дорог» репера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов). Мониторинг необходим для передачи данных специалистам, пояснили в ведомстве, передает РИА Новости.

В РКН уточнили, что решение о том, будет ли этот контент классифицирован как пропаганда наркотических веществ и запрещен, будет принимать Министерство внутренних дел (МВД) России. Только на основании решения ведомства альбом будет заблокирован.

Ранее сообщалось, что челябинский миллиардер Игорь Рыбаков намерен выкупить права на первый альбом Гуфа «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок. По его мнению, альбом романтизирует «разгульный образ жизни».