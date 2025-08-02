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03:58, 2 августа 2025Экономика

Россиянам сообщили об увеличении накопительной пенсии

Накопительная пенсия россиян увеличилась с 1 августа на 10,98%
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Накопительные пенсии россиян с 1 августа увеличились на 10,98 процента благодаря тому, что управляющие компании успешно инвестировали средства пенсионных накоплений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

«Процент индексации будет выше, чем в прошлом: накопительные пенсии будут индексированы на 10,98 процента (против 7 процентов в 2024), срочные пенсионные выплаты — на 11,32 процента (против 6,92 процента)», — сообщили в Социальном фонде.

Подчеркивается, что для перерасчета не нужно будет подавать заявлений.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края и Магаданской области. Размер пенсии в Чукотском автономном округе благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера составляет 38 658,45 рублей, в Камчатском крае — 34 460,74 рублей, Магаданской области — 34 253,16 рублей.

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