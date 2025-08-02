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17:49, 2 августа 2025Экономика

Россиянин попытался избавиться от плесени и не выжил

Житель Чувашии решил избавиться от плесени при помощи шишек и отравился
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «ЧувашияСледком»

Житель Чувашии решил избавиться от плесени в подвале гаража при помощи шишек и не выжил. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в своем Telegram-канале.

1 августа мужчина 1939 года рождения захотел опробовать необычное средство от грибка — дым от шишек хвойных деревьев. Россиянин развел огонь в помещении и отравился продуктами горения. Спасти мужчину не удалось.

Помимо него, пострадали еще шесть человек — дочь и соседи россиянина, которые пытались его спасти. Все они госпитализированы в токсикологическое отделение больницы. Специалисты проводят доследственную проверку по делу. В СК призвали россиян не доверять информации из непроверенных и неофициальных источников, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем.

Ранее россиянам назвали места в домах и квартирах, где чаще всего образуется плесень. Так, опасный грибок можно встретить на кухне, чердаках, окнах и стенах, а также на мебели и коврах.

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