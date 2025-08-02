Россиянка заставила девочку есть с пола и попала на видео

Жительница Тюмени заставила дочь подруги есть с пола и попала на видео

Жительница Тюмени заставила дочь подруги есть с пола и попала на видео. Кадры опубликовало издание Readovka в Telegram.

На кадрах видно, как россиянка вынуждает девочку опуститься на пол. Также она бьет девочку по лицу.

По информации издания, мать попросила россиянку присмотреть за дочерью. Обе женщины зависимы от запрещенных веществ, указано в сообщении.

Ранее на видео сняли жителя Ингушетии, который носил ребенка головой вниз. На кадрах россиянин тащит ребенка за одну ногу по качающемуся мосту. Также он окунает сына в горную реку. При этом мужчина сам едва не падает. В отношении россиянина начали проверку.