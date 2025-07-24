Таскающий вниз головой младенца российский отец попал на видео

В Ингушетии отец таскал вниз головой младенца по каменистым тропам

В Ингушетии отец таскал вниз головой младенца по каменистым тропам. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На представленных кадрах видно, как россиянин тащит ребенка за одну ногу по качающемуся мосту. Также он окунает сына в горную реку. При этом мужчина сам едва не падает.

Видео заинтересовало сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. В отношении родителя начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина со взрослым сыном избили 14-летнего школьника. Полиция организовала проверку по факту произошедшего. Подростка направили на прохождение медэкспертизы.

Еще раньше житель Красноярска пришел заступаться за сына и избил стулом двух школьников.