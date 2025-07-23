Россиянин со взрослым сыном избили школьника и попали на видео

Ura.ru: В Екатеринбурге мужчина с сыном избили 14-летнего школьника

В Екатеринбурге мужчина со взрослым сыном избили 14-летнего школьника. Это попало в объектив камеры видеонаблюдения во дворе многоквартирного дома, ролик публикует Ura.ru.

По данным издания, конфликт произошел из-за сломанной входной двери и испорченных стен в подъезде.

«Этот парень сидел с компанией в подъезде, и кто-то сломал там дверь и испортил стены. Это был не он, другой, но подумали на него. И когда этот парень уже вышел из подъезда и просто стоял, выскочили отец с сыном и набросились на него», — рассказал изданию очевидец.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины пинали подростка ногами и с силой били кулаком в живот. За происходящим наблюдали мужчина и женщина, но никто не помог школьнику.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Подростка направили на прохождение медэкспертизы. После установления степени тяжести вреда его здоровью в правоохранительных органах примут процессуальное решение. Предварительно, у мальчика диагностировали травмы шеи, солнечного сплетения и сотрясение мозга.

Ранее в Красноярске отец пришел заступаться за сына и избил стулом двух школьников. Свой поступок мужчина объяснил тем, что у его ребенка начались панические атаки из-за буллинга.