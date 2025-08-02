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09:21, 2 августа 2025Россия

Российский беспилотник с автоматом уничтожил снайперскую пару ВСУ

Российский беспилотник с автоматом Калашникова расстрелял снайперскую пару ВСУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские военнослужащие из группировки войск «Запад» уничтожили снайперскую пару Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотника с установленным на него автоматом Калашникова. Об этом сообщает Минобороны, передает ТАСС.

«Дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель. Залетел с обратной стороны здания и поразил цель», — рассказал заместитель командующего 20-й армии по вооружению с позывным Буденновск.

Устройство разработали военнослужащие 20-й армии, его назвали «Арбалет». Изначально дрон планировали использовать с патронами 5,45 миллиметра для уничтожения других дронов. Однако позже изделие начали применять со штатным боеприпасом к автомату для поражения целей на земле.

Ранее российский рядовой боец во время артобстрела сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Одновременно с этим ему удалось предотвратить угрозу атаки позиций Российской армии.

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