Российский беспилотник с автоматом Калашникова расстрелял снайперскую пару ВСУ

Российские военнослужащие из группировки войск «Запад» уничтожили снайперскую пару Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотника с установленным на него автоматом Калашникова. Об этом сообщает Минобороны, передает ТАСС.

«Дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель. Залетел с обратной стороны здания и поразил цель», — рассказал заместитель командующего 20-й армии по вооружению с позывным Буденновск.

Устройство разработали военнослужащие 20-й армии, его назвали «Арбалет». Изначально дрон планировали использовать с патронами 5,45 миллиметра для уничтожения других дронов. Однако позже изделие начали применять со штатным боеприпасом к автомату для поражения целей на земле.

Ранее российский рядовой боец во время артобстрела сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Одновременно с этим ему удалось предотвратить угрозу атаки позиций Российской армии.