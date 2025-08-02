СК решил проверить «Масяню»

RT: СК РФ начал проверку эпизода «Масяни» из-за экспериментов над «рашистиками»

Следственный комитет (СК) РФ начал проверку эпизода мультсериала «Масяня». Об этом сообщает RT.

«Речь идет об эпизоде, где персонаж предлагает ставить эксперименты над "рашистиками" и превращать их в собак», — отмечено в публикации.

Запрос о проверке в следственные органы направило общественное движение «Зов народа». Среди возможных нарушений представлены фейки об армии, разжигание вражды, а также оправдание терроризма.

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев(признан в России иностранным агентом) был объявлен в розыск в конце 2023 года. Согласно информации на сайте МВД России, он разыскивается по уголовной статье.