Стал известен состав оборонявших Александро-Калиново в ДНР войск ВСУ

РИА Новости: Александро-Калиново в ДНР обороняли иностранные наемники

Освобожденное Вооруженными силами (ВС) России село Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР) обороняло большое количество иностранных наемников. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ротер.

Он рассказал информационному агентству, что российские бойцы при штурме населенного пункта практически не встречали украинцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Украинцев практически никто не видел из наших бойцов, при стрелковых боях звучала непонятная речь», — пояснил Ротер.

О том, что армия России заняла населенный пункт Александро-Калиново, стало известно в субботу, 2 августа. Контроль над населенным пунктом установили военнослужащие Южной группировки российских войск. В Минобороны отметили, что освободить село удалось благодаря решительным действиям солдат и офицеров.

Военное ведомство показало кадры освобождения населенного пункта. В опубликованном ролике видно, как двое российских бойцов поднимают флаг России на территории населенного пункта.

