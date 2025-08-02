Трамп обвинил Медведева в угрозах США

Трамп заявил, что бывший президент России Медведев угрожал США

Президент США Дональд Трамп обвинил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в угрозах Соединенным Штатам. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер заявил, что должен действовать с большой осторожностью, исходя из соображений безопасности граждан США. «Угроза была озвучена бывшим президентом России, и мы будем защищать наших людей», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к ядерной войне с Россией. «Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы», — сказал он.

До этого Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Джо Байдена, выставляя России ультиматумы.