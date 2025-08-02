Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:06, 2 августа 2025Забота о себе

У мужчины развилась опасная болезнь из-за частых походов в рестораны

Daily Mail: У британца развилась НАЖБП из-за частых походов в рестораны
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Житель Великобритании рассказал, что у него развилась опасная болезнь печени из-за частых походов в рестораны. Свою историю он рассказал Daily Mail.

42-летний Адам Верещинский занимается бизнесом и раньше постоянно обедал в дорогих ресторанах с партнерами и клиентами. Он рассказал, что никогда не злоупотреблял алкоголем, но мог выпить пару бокалов вина за ужином. Кроме того, после рабочего дня он часто заказывал азиатскую еду домой и считал ее здоровой, однако выяснилось, что соусы в ней могут быть очень жирными.

К 36 годам мужчина страдал от постоянного чувства усталости, хотя он регулярно проверялся у врачей и все анализы были в норме. Во время беседы с друзьями за ужином Верещинский упомянул о своем странном состоянии, и один из них посоветовал ему проверить печень. В ходе обследования выяснилось, что у британца развилась неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) из-за постоянного питания обработанными продуктами. При этом заболевании в печени накапливаются жировые отложения, которые нарушают функции органа и вызывают воспаления.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022

Болезнь чаще всего протекает бессимптомно, но очень опасна, так как может привести к циррозу и раку, даже если человек не употребляет алкоголь регулярно и в больших количествах. «Я был несколько шокирован, потому что все обследования раньше показывали, что все в порядке», — заявил Верещинский. В итоге он изменил рацион и со временем его печень пришла в порядок.

Как пишет Daily Mail, британские врачи все чаще диагностируют пациентам НАЖБП. Это во многом связано с тем, что люди едят все больше обработанных продуктов, в которой могут содержаться токсины и другие вредные вещества.

Ранее бывший геодезист Мартин Пикард рассказал о ранних симптомах болезни Паркинсона, которые возникли у него задолго до постановки диагноза. Первым признаком болезни мужчина назвал реалистичные ночные кошмары, которые начали сниться ему более чем за 10 лет до постановки диагноза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    У мужчины развилась опасная болезнь из-за частых походов в рестораны

    «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче РПЛ

    Разыскиваемый глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга нашелся в Москве и был задержан

    Стилисты назвали лучшую одежду для жары

    Заявление Трампа об атомных подлодках сочли «ловушкой обязательств»

    На Украине возбудили уголовные дела против участников протестов у здания ТЦК

    Хэмилтон заявил о своей бесполезности

    Умер участник группы The Rolling Stones

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости