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12:33, 1 августа 2025Забота о себе

Мужчина рассказал о появившихся за годы до диагноза симптомах болезни Паркинсона

Daily Mail: Реалистичные кошмары могут быть ранним симптомом болезни Паркинсона
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: EMS-FORSTER-PRODUCTIONS / Getty Images

Бывший геодезист Мартин Пикард рассказал о ранних симптомах болезни Паркинсона, которые возникли у него задолго до постановки диагноза. Его слова приводит Daily Mail.

70-летний мужчина вспоминает, что первые симптомы у него появились в 2005 году. У него начались проблемы со сном, его стали преследовать реалистичные кошмары. Например, однажды во сне он увидел, что сидит на заваленном мусором заднем сиденье лондонского такси и берет интервью у диджея Тони Блэкберна. «Весь мусор кишел пауками. Они становились все больше и больше, когда один из них размером с мусорную корзину бросился мне в лицо, я распахнул дверь и выпрыгнул — головой вперед, прямо в тумбочку у кровати», — рассказывает Пикард.

Подобные кошмары преследовали британца много лет. Узнать их причину он решил лишь в 2018 году, когда жена, уставшая от беспокойных ночей, стала спать в другой спальне. По словам мужчины, к этому времени он мог по два-три раза в день совершать глупые ошибки, потому что чувствовал себя уставшим. В больнице ему объяснили, что кошмары были вызваны расстройством поведения во время сна с быстрым движением глаз. «Меня предупредили, что у большого процента пациентов с этим синдромом в будущем развивается болезнь Паркинсона», — признался Пикард.

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В течение следующих двух лет у мужчины действительно постепенно стали появляться типичные проявления болезни Паркинсона: скованность движений и ухудшение когнитивных способностей. Также он узнал, что потеря обоняния, которая была у него с 1980 года, тоже является предвестником болезни.

Ранее сообщалось, что мужчина с болезнью Паркинсона стал шпионить за семьей и насиловать жену. Позже выяснилось, что импульсивное поведение было вызвано приемом лекарств, которые выписывают при его заболевании.

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