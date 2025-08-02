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03:19, 2 августа 2025Россия

Украинский беспилотник повредил детский сад в российском регионе

БПЛА ВСУ рухнул перед детским садом в Воронежской области, образовалась воронка
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул в поселке городского типа Анна в Воронежской области на территории детского сада. На месте взрыва образовалась воронка, кадры с места проишествия публикует Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, ночью над населенным пунктом прозвучало не менее девяти взрывов. В результате падения беспилотника повреждено здание детсада и детская площадка перед ним. Вокруг разбросаны обломки дрона.

Кроме того, сообщается о повреждении остекления офисного здания в городе. Информации о пострадавших не поступало.

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