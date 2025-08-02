Украинский беспилотник повредил детский сад в российском регионе

БПЛА ВСУ рухнул перед детским садом в Воронежской области, образовалась воронка

Shot / Telegram

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул в поселке городского типа Анна в Воронежской области на территории детского сада. На месте взрыва образовалась воронка, кадры с места проишествия публикует Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, ночью над населенным пунктом прозвучало не менее девяти взрывов. В результате падения беспилотника повреждено здание детсада и детская площадка перед ним. Вокруг разбросаны обломки дрона.

Кроме того, сообщается о повреждении остекления офисного здания в городе. Информации о пострадавших не поступало.