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17:58, 2 августа 2025Бывший СССР

Украинского депутата поймали на взятке при закупке дронов и средств РЭБ для ВСУ

НАБУ задержало депутата Кузнецова за взятку при закупке дронов и средств РЭБ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова за взятку при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В пресс-службе НАБУ отметили, что среди других фигурантов числятся руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.

По версии следствия, они заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30 процентов от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос рассказал об обысках в доме заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурпы в ФРГ. Он сообщил, что эти действия стали частью сотрудничества НАБУ с правоохранительными органами Германии.

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