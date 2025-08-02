Украинского депутата поймали на взятке при закупке дронов и средств РЭБ для ВСУ

НАБУ задержало депутата Кузнецова за взятку при закупке дронов и средств РЭБ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова за взятку при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В пресс-службе НАБУ отметили, что среди других фигурантов числятся руководители районной и городской военных гражданских администраций, а также военнослужащие Национальной гвардии.

По версии следствия, они заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30 процентов от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос рассказал об обысках в доме заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислава Шурпы в ФРГ. Он сообщил, что эти действия стали частью сотрудничества НАБУ с правоохранительными органами Германии.