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14:09, 2 августа 2025Культура

Умер актер из советского фильма «Вторжение»

Умер советский и российский актер Виктор Бутов
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: фильм «Вторжение»

1 августа не стало актера Виктора Бутова, известного по работам в советских и российских фильмах. Об этом сообщает «Российская газета».

Бутову было 72 года. Он родился 21 апреля 1953 года во Владимирской области, окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1974-м. Тогда же дебютировал в кино в короткометражной ленте «Если это не любовь, то что же?». С 1974 по 1976 год работал в Тбилисской театре юного зрителя, затем перешел в Московский областной театр юного зрителя.

Сыграл несколько ролей в кино, в частности, исполнил роль Коли в картине «Вторжение» 1980 года по сценарию Станислава Говорухина. Также известен по роли короля Португалии Себастьяна I в фильме «Битва трех королей» 1990 года. Снимался в российских сериалах «Паутина» и «Безмолвный свидетель».

Ранее сообщалось, что 29 июля не стало актера Кшиштофа Матушевского, известного по роли в сериале «Ведьмак» 2002 года. Ему было 65 лет.

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