Умер участник группы The Rolling Stones

Участник группы The Rolling Stones Флако Хименес умер в возрасте 86 лет

Участник группы The Rolling Stones Леонардо «Флако» Хименес умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает National World.

Отмечается, что шестикратный лауреат премии «Грэмми» скончался в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния.

Сын Хименеса Артуро сказал, что последними словами его отца были «я устал».

Ранее не стало актера Виктора Бутова, известного по работам в советских и российских фильмах. Ему было 72 года. Он сыграл несколько ролей в кино, в частности, исполнил роль Коли в картине «Вторжение» 1980 года по сценарию Станислава Говорухина.