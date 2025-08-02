Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:16, 2 августа 2025Культура

Умер участник группы The Rolling Stones

Участник группы The Rolling Stones Флако Хименес умер в возрасте 86 лет
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Frans Schellekens / Redferns / Getty Images

Участник группы The Rolling Stones Леонардо «Флако» Хименес умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает National World.

Отмечается, что шестикратный лауреат премии «Грэмми» скончался в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния.

Сын Хименеса Артуро сказал, что последними словами его отца были «я устал».

Ранее не стало актера Виктора Бутова, известного по работам в советских и российских фильмах. Ему было 72 года. Он сыграл несколько ролей в кино, в частности, исполнил роль Коли в картине «Вторжение» 1980 года по сценарию Станислава Говорухина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    Минобороны Британии заявило о постепенном окружении Российской армией Покровска в ДНР

    Хэмилтон заявил о своей бесполезности

    Умер участник группы The Rolling Stones

    Организаторы чемпионата среди пожарных в Германии включили нацистскую песню

    Трамп снова пригрозил России санкциями

    Россиянка заставила девочку есть с пола и попала на видео

    Дуров подарил возлюбленной виртуального лягушонка за 4,2 миллиона рублей

    В России порассуждали о размещении «Орешника» за пределами страны

    В России напомнили работодателям об обязательной индексации зарплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости