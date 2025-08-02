Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 2 августа 2025Мир

В Газе сообщили о более чем 150 смертях жителей от голодания

Минздрав Газы: Число жертв голода достигло 169 человек, 93 из них — дети
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Число жертв голода в Газе достигло 169 человек. Сообщение местного Минздрава передает ТАСС.

В частности, на фоне блокады Газы выжить не удалось 93 детям, отметили в Минздраве.

Только за последние сутки было зафиксировано о смерти от истощения семи человек, заявили там.

Ранее в США назвали условие создания палестинского государства. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что это невозможно без согласия Израиля. При этом практика признания Палестины в качестве субъекта международного права является контрпродуктивной, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

    Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов

    Десантника не пустили на концерт американского рэпера в Москве из-за формы

    В Индии не испугались угроз Трампа и решили закупать нефть у России

    Омбудсмен Башкирии взяла на контроль ситуацию с избитым за «неформальный вид» школьником

    В Газе сообщили о более чем 150 смертях жителей от голодания

    Захарова отреагировала на новый доклад ООН цитатой Маяковского

    Дважды перенесшая рак 21-летняя российская блогерша описала ощущения от химиотерапии

    Туристка отправилась в круиз с возлюбленным и оказалась в окружении похотливых свингеров

    Стали известны причины госпитализации Ивана Краско

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости