В Газе сообщили о более чем 150 смертях жителей от голодания

Минздрав Газы: Число жертв голода достигло 169 человек, 93 из них — дети

Число жертв голода в Газе достигло 169 человек. Сообщение местного Минздрава передает ТАСС.

В частности, на фоне блокады Газы выжить не удалось 93 детям, отметили в Минздраве.

Только за последние сутки было зафиксировано о смерти от истощения семи человек, заявили там.

Ранее в США назвали условие создания палестинского государства. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что это невозможно без согласия Израиля. При этом практика признания Палестины в качестве субъекта международного права является контрпродуктивной, отметил он.

