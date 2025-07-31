Рубио: Создание палестинского государства невозможно без согласия Израиля

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие создания палестинского государства — по его словам, на это нужно согласие Израиля. Об этом он заявил в интервью Fox Radio.

«Ни одна из [признавших Палестину] стран не имеет возможности создать палестинское государство. Палестинского государства не может быть, если на это не согласится Израиль», — сказал он.

По его словам, одностороннее признание Палестины является контрпродуктивным шагом. Глава Госдепа подчеркнул, что признавшие Палестину страны даже не могут определиться с тем, «где находится это палестинское государство и кто им будет управлять».

Ранее стало известно, что Франция создает коалицию стран, выступающих за признание палестинского государства. В группу уже вошли Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения и Испания.