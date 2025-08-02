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20:15, 2 августа 2025Экономика

В Госдуме предложили создать госбанк для рефинансирования кредитов россиян

Депутат ГД Миронов: Нужно создать госбанк для кредитов населению под 2-3 %
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России необходимо создать государственный банк для выдачи потребительских кредитов населению. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает ТАСС.

«Надо радикально менять политику в области розничного кредитования», — заявил Миронов. Он выступил за выдачу россиянам кредитов под 2-3 процентов, также он предложил на схожих условиях рефинансировать уже имеющиеся у населения кредиты.

В обоснование целесообразности идеи Миронов привел данные социологических исследований, согласно которым 15 процентов жителей страны готовы обратиться к «черным кредиторам», если те предложат им кредит по ставке на семь процентных пунктов ниже рыночной.

Ранее Сергей Миронов предложил выплачивать учителям 13-ю зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ. Он обосновал это напряженной работой педагогов во время проведения экзаменов.

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