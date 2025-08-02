Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:49, 2 августа 2025Бывший СССР

В Казахстане задержали замминистра транспорта

КаТАГ: В Казахстане задержали замминистра транспорта Аблалиева
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Анатолий Устиненко / Sputnik / РИА Новости

В Казахстане задержали замминистра транспорта Сатжана Аблалиева. Об этом сообщает агентство КаТАГ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник издания подтвердил информацию, однако подробностей не привел. Отмечается, что распространяются версии как о крупной взятке в размере 78 тысяч долларов, так и о незаконном покровительстве.

При этом в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ), в ведении которого сейчас находится антикоррупционная деятельность, не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о задержании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на новый план США по Украине

    Американскую олимпийскую чемпионку задержали за нападение на возлюбленного

    На Солнце произошло более десятка вспышек за сутки

    В Петербурге россиянин сжег ребенка сожительницы

    Значение упомянутых Трампом атомных подлодок объяснили

    Мошенники придумали новую схему взлома «Госуслуг»

    В Казахстане задержали замминистра транспорта

    Российские бойцы уничтожили колумбийских наемников в Часовом Яре

    44-летняя Алессандра Амбросио снялась в прозрачном платье у скалы

    Кардиолог назвал опасные сигналы проблем с сердцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости