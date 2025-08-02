КаТАГ: В Казахстане задержали замминистра транспорта Аблалиева

В Казахстане задержали замминистра транспорта Сатжана Аблалиева. Об этом сообщает агентство КаТАГ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник издания подтвердил информацию, однако подробностей не привел. Отмечается, что распространяются версии как о крупной взятке в размере 78 тысяч долларов, так и о незаконном покровительстве.

При этом в пресс-службе комитета национальной безопасности (КНБ), в ведении которого сейчас находится антикоррупционная деятельность, не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о задержании.