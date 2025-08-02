В московских аэропортах задержали более десятки рейсов из-за грозы

В аэропортах Москвы и Раменского задержали более 50 рейсов из-за грозы

55 рейсов задержали в аэропортах Москвы «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и аэропорта «Жуковский» (Раменское) 1 августа на период с 22:00 по московскому времени до полуночи на фоне грозы в столичном регионе. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагаваней.

В Шереметьево было перенесено 34 вылета, в том числе девять международных рейсов. В аэропорту «Домодедово» было перенесено девять рейсов, во «Внуково» — десять рейсов. На период с 21:50 из аэропорта «Жуковский» было перенесено два рейса.

Ранее сообщалось, что в ряде городов Подмосковья из-за непогоды разлились подземные озера. Из-за сильных ливней с грозами Наро-Фоминск, Красногорск, Одинцово и Звенигород столкнулись с потопами в подземных переходах.