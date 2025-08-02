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14:58, 2 августа 2025Россия

В Петербурге россиянин сжег ребенка сожительницы

В Петербурге россиянин убил ребенка сожительницы через месяц после его рождения
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге женщина родила ребенка, которого через месяц сжег ее сожитель. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, роды проходили в домашних условиях, ребенок родился здоровым. Через месяц младенец перестал подавать признаки жизни, и мать рассказала об этом своему сожителю, после чего он взял ребенка и сжег его на территории дома в бочке.

Отмечается, что женщина с сожителем были задержаны, против них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). «Прокуратура проверит исполнение законодательства органами и учреждениями, в обязанности которых входит проведение профилактической работы с семьями», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что иркутский областной суд приговорил 31-летнего местного жителя к 24 годам лишения свободы за то, что он сжег жену и двоих ее детей, а также почти расправился с третьим ребенком.

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