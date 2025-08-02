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14:19, 2 августа 2025Силовые структуры

В Петербурге скончался срочник

21-летний срочник Валерий Пукас скончался от удара током в Кронштадте
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

21-летний российский срочник Валерий Пукас, служивший в Кронштадте, скончался от удара током при установке макета антенны. О происшествии в районе Санкт-Петербурга сообщает Telegram-канал Baza.

«Работы велись прямо под проводами, и, когда срочники переносили антенну, она задела линии электропередачи. В этот момент все они контактировали с металлическими элементами конструкции», — передает издание слова родителей скончавшегося срочника.

Сообщается, что удар током также получили еще два солдата, но они остались в живых. При этом родители Пукаса считают виновными в трагедии офицеров, которые сопровождали срочников. По их словам, инструктаж по технике безопасности при работе вблизи линии электропередачи не проводился, солдатам даже не выдали средства защиты.

Ранее на пляж в Кронштадте рухнул легкомоторный самолет. Находившиеся в кабине два человека смогли выжить.

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