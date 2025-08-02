В Петербурге скончался срочник

21-летний срочник Валерий Пукас скончался от удара током в Кронштадте

21-летний российский срочник Валерий Пукас, служивший в Кронштадте, скончался от удара током при установке макета антенны. О происшествии в районе Санкт-Петербурга сообщает Telegram-канал Baza.

«Работы велись прямо под проводами, и, когда срочники переносили антенну, она задела линии электропередачи. В этот момент все они контактировали с металлическими элементами конструкции», — передает издание слова родителей скончавшегося срочника.

Сообщается, что удар током также получили еще два солдата, но они остались в живых. При этом родители Пукаса считают виновными в трагедии офицеров, которые сопровождали срочников. По их словам, инструктаж по технике безопасности при работе вблизи линии электропередачи не проводился, солдатам даже не выдали средства защиты.

Ранее на пляж в Кронштадте рухнул легкомоторный самолет. Находившиеся в кабине два человека смогли выжить.

