В Петербурге рухнул на пляж легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет рухнул на пляж в Петербурге

Легкомоторный самолет рухнул на пляж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Он опубликовал кадры с места происшествия. На фотографии видно, что самолет перевернулся и упал неподалеку от берега.

Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. В момент крушения в кабине находились два человека — обоим удалось выжить. По факту падения самолета начата проверка.

Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку рейсовый Ан-24. После посадки у самолета сломалась передняя стойка шасси, из-за чего он оказался на траве. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.