Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 28 мая 2025Россия

В Петербурге рухнул на пляж легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет рухнул на пляж в Петербурге
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Легкомоторный самолет рухнул на пляж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Он опубликовал кадры с места происшествия. На фотографии видно, что самолет перевернулся и упал неподалеку от берега.

Борт совершал плановый облет после ремонта, когда у него отказал двигатель. В момент крушения в кабине находились два человека — обоим удалось выжить. По факту падения самолета начата проверка.

Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку рейсовый Ан-24. После посадки у самолета сломалась передняя стойка шасси, из-за чего он оказался на траве. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Резня на вечеринке подростков шокировала Россию. Кого обвиняют в трагедии?

    Спрос на грузоперевозки в России рухнул

    В России высказались о сроках второго этапа переговоров с Украиной

    Новый «летающий радар» китайских ВВС показали на фото

    В Госдуме назвали разглашением гостайны съемку работы ПВО

    В Петербурге рухнул на пляж легкомоторный самолет

    Стало известно о заходе армии России в Сумскую область с еще одного участка

    Гинеколог перечислила обязательные составляющие современного осмотра женщин

    Шеф-повар перечислил полезные для мужского здоровья морепродукты

    Момент нападения на курьера с чемоданом денег в «Москва-Сити» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости