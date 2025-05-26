Раскрыты подробности о жесткой посадке Ан-24 в российском регионе

Shot: В салоне Ан-24 было задымление при жесткой посадке под Иркутском

В салоне самолета Ан-24 было задымление при жесткой посадке в Иркутской области. Подробности о произошедшем в российском регионе Telegram-каналу Shot раскрыли пассажиры рейса.

По словам россиян, после приземления лайнер начал резко тормозить, люди почувствовали запах гари. Через несколько секунд Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что на борту воздушного судна было 46 пассажиров, никто не пострадал. Следственный комитет проводит проверку авиаинцидента.

Нештатная ситуация произошла 26 мая с Ан-24 авиакомпании «Ангара», который выполнял рейс из Иркутска в Киренск. После посадки у самолета сломалась передняя стойка шасси, из-за чего он оказался на траве.