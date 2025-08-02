В результате массовой драки в Москве погиб человек

В Москве произошла массовая драка, в результате которой погиб человек

На юго-западе Москвы произошла массовая драка с применением холодного оружия, в результате которой умер человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в Telegram.

«По адресу Обручева, 28к7 на 9-м этаже жилого дома произошла массовая драка с применением холодного оружия», — говорится в сообщении. Отмечается, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести, они были госпитализированы в больницы имени Пирогова и Юдина.

На вызов прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф, уточнили в департаменте. РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщает, что все участники событий являются родственниками. По предварительным данным, ножевые ранения пострадавшим нанес погибший.

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