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18:38, 2 августа 2025Россия

В России порассуждали о размещении «Орешника» за пределами страны

В России выступили за размещение «Орешника» на Кубе или в Венесуэле
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В России порассуждали о размещении ракетного комплекса «Орешник» за пределами страны. О выгоде такого решения заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

Степанов допустил развертывание «Орешника» или подобного ему оружия в Венесуэле или на Кубе. Это позволило бы не только обеспечить безопасность союзников Москвы, но и укрепить глобальный авторитет России, отметил он.

По мнению эксперта, с началом серийного производства ежегодно будет выпускаться несколько десятков единиц «Орешника». Это позволит закрыть потребности на всех ключевых направлениях, указал Степанов.

В пятницу, 1 августа, президент России Владимир Путин сообщил о поступлении первого серийного «Орешника» в войска.

Сейчас уже принято решение о развертывании «Орешника» за пределами России. Местом базирования ракетных комплексов станет Белоруссия, специалисты уже определили конкретные места для будущих стартовых позиций. По словам Владимира Путина, этот вопрос с большой вероятностью будет закрыт до конца года.

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