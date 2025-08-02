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13:44, 2 августа 2025Забота о себе

В России раскрыли формулу богатства

Психолог Совольева: На пути к богатству нужно больше любить мир
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: More Than Productio / Shutterstock / Fotodom

В России раскрыли формулу богатства. О том, как достичь материального благополучия, рассказала психолог Елена Соловьева радиостанции «Говорит Москва», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

Для увеличения доходов необходимо работать с силой воли, системностью своих действий и амбициями, рассказала Соловьева. Кроме того, необходимо увеличить любовь к миру и экстраверсивность.

В другой стороны, необходимо уменьшить невротизм и тревожность, подчеркнула она.

Ранее жителям России рассказали, как достичь поставленных целей. Для этого нужна мотивация и механизмы ее поддержки, отметила психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба. Для начала она посоветовала определить цель. По словам психолога, она должна быть конкретной, измеримой, достижимой за определенное время и вписываться в личные ценности человека. При выполнении масштабных целей поможет один прием: разделить крупную задачу на мелкие подзадачи.

ЖЗЛ
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