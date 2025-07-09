Забота о себе
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12:30, 9 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыт секрет достижения поставленных целей

Психолог Якуба: Конкретная и достижимая цель поможет поддерживать мотивацию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monster Ztudio / Shutterstock / Fotodom

Для достижения поставленных целей нужна мотивация, считает психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба. Способы получить мотивацию и поддерживать ее стабильной она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Якуба подчеркнула, что секретом достижения сильной и устойчивой мотивации является комплексный подход, который включает несколько шагов. Для начала она посоветовала определить цель. По словам психолога, она должна быть конкретной, измеримой, достижимой за определенное время и вписываться в личные ценности человека. При выполнении масштабных целей поможет один прием: разделить крупную задачу на мелкие подзадачи.

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Как только человек поймет, к чему надо стремиться, он переходить к реализации задачи, продолжила Якуба. Она отметила, что на этом этапе полезно заручиться поддержкой единомышленников и окружения, которые будут поддерживать и интересоваться происходящим. Также не надо забывать отслеживать промежуточные результаты. Они помогают фиксировать прогресс и показывают путь, который удалось преодолеть.

Наконец, психолог добавила, что для достижения целей важно научиться справляться с неудачами, так как они являются неотъемлемой частью любого пути. «Лучшее, что можно сделать в случае неудачи, — проанализировать ошибки и принимать дальнейшие решения на основе этих уроков», — заключила она.

Ранее коуч Лора Кингстон дала совет тем, кто прилюдно расплакался на работе. По ее мнению, слезы на рабочем месте необязательно говорят о непрофессионализме сотрудника. Они помогают бороться со стрессом и высвобождают эндорфины.

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