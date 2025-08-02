В России увидели три сигнала противникам в заявлении Путина об «Орешнике»

Заявление Путина о серийном выпуске «Орешника» послало три сигнала противникам

Канал «Военная хроника» увидел три сигнала противникам в заявлении президента России Владимира Путина о передаче первой ракеты «Орешник» серийного производства в войска. По его словам, адресатов у этого послания несколько, и каждый прочитает его по-своему.

В первую очередь это демонстрация США и НАТО способности России воевать в затяжном конфликте и параллельно наращивать технологическую базу армии с дальнейшими последствиями в виде боевого применения. Авторы материала отметили, что Запад рассчитывал на стагнацию российского военно-промышленного комплекса, однако вместо этого Москва начала серийный выпуск даже экспериментальных проектов. Таким образом, сценарий «изматывания» России становится все менее реалистичным.

Второй сигнал был направлен союзникам Соединенных Штатов в Азии. По мнению военного обозревателя, Россия не только в состоянии отразить угрозы в Европе, но масштабировать подобные решения в азиатском регионе.

«И, наконец, это политический намёк, что Москва перестает действовать реактивно. Вместо ответов на угрозы — опережающее формирование контуров обороны, которые заранее нивелируют любые новые ходы США после развала ДРСМД», — отметил автор.

В пятницу, 1 августа, президент России Владимир Путин сообщил о поступлении первого серийного «Орешника» в войска.

Сейчас уже принято решение о развертывании «Орешника» за пределами России. Местом базирования ракетных комплексов станет Белоруссия, специалисты уже определили конкретные места для будущих стартовых позиций. По словам Владимира Путина, этот вопрос с большой вероятностью будет закрыт до конца года.

