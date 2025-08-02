В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Пензенской области ограничили работу мобильного интернета

В Пензенской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Решение было принято из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал плюсы отключений мобильного интернета в регионе. В ходе выступления в законодательном собрании области он предложил воспринимать происходящее как возможность детокса.