Глава российского региона назвал плюс отключений мобильного интернета

Губернатор Никитин предложил воспринимать отключения интернета как детокс

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал плюсы отключений мобильного интернета в регионе. В ходе выступления в законодательном собрании области, запись которого опубликовал РБК, он предложил воспринимать происходящее как возможность детокса.

«Не прекращаются атаки беспилотников на наши промышленные зоны и продолжаются связанные с этим отключения интернета. Эта тема волнует всех наших граждан. (...) [Прошу] отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс», — сказал глава российского региона.

Никитин добавил, что в области планируется увеличить количество бесплатных точек Wi-Fi.

С начала мая жители многих российских регионов сталкиваются с ограничениями в работе мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников. В частности, в июле сообщалось о временных отключениях интернета в Красноярском крае, Тюменской и Свердловской областях, а также в Крыму. Одномоментно отключения мобильного интернета затрагивали до трети регионов страны.