В одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Тюменской области ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности

В Тюменской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, передает ТАСС.

Отмечается, что мобильный интернет работает с ограничениями с 24 июля. Власти Тюменской области подчеркнули, что эти меры приняли в целях безопасности граждан. Ограничения будут сняты, как только это позволит ситуация, добавили в информационном центре.

При этом, отметили в правительстве региона, стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме. На территории Тюменской области есть 186 бесплатных точек для подключения к сети, подчеркнули представители власти.

Утром 28 июля стало известно, что на проблемы в работе мобильного интернета пожаловались жители нескольких регионов России. Речь шла о Свердловской области, Санкт-Петербурге, Москве и Красноярском крае.

До этого сообщалось, что в Красноярске двое суток не работал интернет и не было связи. Отмечалось, что жители не могли оплатить покупки и проезд с помощью банковских карт.