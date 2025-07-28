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14:23, 28 июля 2025Интернет и СМИ

В одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета

В Тюменской области ограничили работу мобильного интернета в целях безопасности
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

В Тюменской области ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, передает ТАСС.

Отмечается, что мобильный интернет работает с ограничениями с 24 июля. Власти Тюменской области подчеркнули, что эти меры приняли в целях безопасности граждан. Ограничения будут сняты, как только это позволит ситуация, добавили в информационном центре.

При этом, отметили в правительстве региона, стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме. На территории Тюменской области есть 186 бесплатных точек для подключения к сети, подчеркнули представители власти.

Утром 28 июля стало известно, что на проблемы в работе мобильного интернета пожаловались жители нескольких регионов России. Речь шла о Свердловской области, Санкт-Петербурге, Москве и Красноярском крае.

До этого сообщалось, что в Красноярске двое суток не работал интернет и не было связи. Отмечалось, что жители не могли оплатить покупки и проезд с помощью банковских карт.

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