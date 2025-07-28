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10:39, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о проблемах с интернетом в нескольких регионах России

Жители Свердловской области пожаловались на сбои в работе интернета
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жители Свердловской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Красноярского края пожаловались на сбои в работе интернета. О проблемах с сетью в нескольких российских регионах свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Стало известно, что за сутки на работу интернета в Свердловской области пожаловались более 2,4 тысячи человек. «Не открываются сайты. С 25 июля 2025 года с вечера не работает мобильный интернет», «Интернет не работает с 24.07.2025», «Перебои с интернетом», — заявили пользователи сети из уральского региона.

В Москве за сутки зафиксировано более восьми тысяч сообщений о проблемах с интернетом, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае — порядка пяти тысяч. Кроме того, согласно данным Downdetector.su, сбои наблюдаются в Орловской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на двое суток пропал интернет. Уточнялось, что местным жителям приходилось расплачиваться за покупки наличными деньгами и выходить в интернет только через Wi-Fi.

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